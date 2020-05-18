Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан". Среди прочего числе прочего документ дает право на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) за счет государства, сообщает "БЕЛТА".

При наличии соответствующих медицинских показаний одна попытка ЭКО будет бесплатно предоставляться супружеским парам, если возраст женщины не превышает 40 лет. Воспользоваться этим шансом бездетные пары смогут, начиная с 1 января 2021 года.

Экстракорпоральное оплодотворение применяется при невозможности забеременеть естественным путем. При ЭКО яйцеклетку искусственно оплодотворяют в пробирке, после чего эмбрион переносят в матку. В дальнейшее развитие плода происходит так же, как и при естественной беременности.

В Беларуси в последние годы наблюдается убыль населения из-за низкой рождаемости. В 2018 году на 1000 человек приходилось 9,9 новорожденных. Этот показатель ниже, чем в соседних странах.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко удивил оригинальными советами по профилактике коронавируса.