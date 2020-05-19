За сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили три новых случая коронавируса. Об этом говорится в сообщении Командование Медицинских сил ВСУ.

Таким образом, общее число инфицированных в рядах ВСУ увеличилось до 39 человек.

Всего за время пандемии в армии выздоровели 82 человека, 2 зараженных умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 148 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 34 человека.

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Отмечается, что среди новых обнаруженных COVID-19, один военнослужащий и двое работников ВСУ (Хмельницкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными).

Напомним, по состоянию на 19 мая в Украине зафиксировали 18 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19.