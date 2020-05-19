Родители устроили протест под Кабмином и требуют открыть детсады [ Редактировать ]
Во вторник, 19 мая, под зданием Кабмина проходит акция протеста. Об этом сообщает "Униан".
В акции принимают участие около полсотни родителей, некоторые из них с детьми. Возле Кабмина собрались как киевляне, так и родители из пригорода столицы.
Протестующие требуют открыть детсады уже с 22 мая. Кабмин же рассматривает возможность разрешить их работу с 25 мая.
Родители считают, что необходимо открывать детские сады, потому что им нужно ходить на работу, а детей не с кем оставить.
Кабмин намерен утвердить новый этап ослабления ограничений на заседании 20 мая. В частности, с 22 мая будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, разрешено проведение спортивных мероприятий при соблюдении противоэпидемических ограничений. Также с ограничениями разрешат работать отелям и проводить церковные службы.
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