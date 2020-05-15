Православная церковь Украины просит Кабмин ослабить карантин для прихожан. В частности, речь о введении адаптивного карантина, которое ранее предлагал Всеукраинский совет церквей.

Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.

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Отмечается, что предстоятель ПЦУ Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть предложения Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, которые касаются адаптивного применения карантинных ограничений.

"Эти предложения основаны на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между защитой населения и потребностями религиозных общин", - говорится в сообщении.

Напомним, Минздрав разработал 4 этапа выхода из карантина.

Ранее мы писали о том, что в Ривненской области священник "поплатился" за нарушение карантина.