ОПЗЖ требует отчета правительства - Юрий Бойко [ Редактировать ]
ОПЗЖ требует отчета правительства. Об этом, выступая с трибуны парламента, заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
"В ситуации, в которой оказалась сегодня наша страна, у парламента должно быть только два приоритета. Первый – это поддержка отечественной медицины. Мы практически чудом остановились на краю той пропасти, к которой вела нашу медицину предыдущая власть под руководством и.о. министра здравоохранения и всех премьеров и президента, руководивших ее действиями», - сказал народный депутат.
Сегодня наша задача, подчеркнул Юрий Бойко, - это сделать антикризисный план, чтобы помочь медицине, а она помогла всем нам.
"Для этого нужен действительно антикризисный план, который будет включать и повышение финансирования медицинской отрасли в целом, и увеличение зарплаты врачам, и быстрое восстановление работы санитарно-эпидемиологической службы. И еще множество всего, что позволит спасти Украину», - отметил он.
Второй вопрос, по словам Сопредседателя фракции оппозиционеров, который должен стать приоритетом в работе парламента, - это выход нашей страны из карантина.
"Прежде всего я имею ввиду не те организационные мероприятия, которые анонсированы правительством, - открывать те или иные заведения, заявлять, куда можно или нельзя ходить людям, а что будет реально делаться для поддержки экономики, наиболее пострадавшей во время эпидемии», - отметил парламентарий.
Политик призвал власть прекратить выступать с пустопорожними заявлениями и наконец выйти из политической самоизоляции.
"Здесь показывали очень много антикризисных планов. Яркие презентации, анонсированные меры. Но, к сожалению, все это осталось на бумаге. В сегодняшней ситуации из 2 млн безработных в стране анонсированную помощь получили до 26 тыс. человек. По широко разрекламированной программе кредитования "5-7-9%» выплачено аж 270 млн грн. на всю страну! Это ничто! Поэтому мы должны заслушать правительство, чтобы оно отчиталось, каким образом будет выполняться действенная, реальная программа выхода экономики из карантина. С четко прописанным финансированием по отраслям и бюджетным статьям», - акцентировал Юрий Бойко.
Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает, чтобы эти два вопроса прозвучали в пятницу во время "часа вопросов к правительству».
"Мы требуем, чтобы 22 мая, когда в парламенте проходит "час вопросов к правительству», эти вопросы прозвучали. Хватит уже рассматривать пустую повестку дня парламента, никоим образом не отражающую того, что ждут от нас люди, что необходимо сегодня стране», - резюмировал Юрий Бойко.
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