Прививка БЦЖ против COVID-19: ученые дали ответ [ Редактировать ]
Сделанная в детстве вакцина против туберкулеза БЦЖ не уменьшает риск заражения коронавирусом COVID-19. К таком выводу пришли ученые из Тель-Авивского университета, результаты их исследования опубликованы в The Journal of the American Medical Association.
Ученые сравнили уровень заболеваемости COVID-19 среди израильтян, вакцинированных и невакцинированных БЦЖ. Для этого были взяты тесты на коронавирус 72 060 людей.
Оказалось, что люди привитые от туберкулеза и невакцинированные заражались COVID-19 примерно с одинаковой частотой. Доля положительных результатов теста на коронавирус от общего числа тестированных среди вакцинированных составила 11,7%, среди невакцинированных - 10,4 %.
Таким образом, исследование разрушает миф, что вакцинация БЦЖ в детском возрасте защищает от коронавируса.
Хотя вакцина БЦЖ предназначена для защиты от туберкулеза, давно установлено, что она оказывает неспецифическое благоприятное воздействие, защищая от других инфекционных заболеваний. Кроме того, она повышает иммуногенность некоторых вакцин, в частности, против гриппа. Предполагается, что эти эффекты частично обусловлены воздействием вакцины на адаптивный иммунитет.
Напомним, что президент США Дональд Трамп рассказал, какое лекарство принимает для профилактики коронавируса.
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