Сотрудники зоопарка Канзас-Сити (штат Миссури, США) привели на экскурсию в Музей искусств Нельсона-Аткинса трех перуанских пингвинов - пятилетнего Бабблс, семилетнюю Мэгги и восьмилетнего Беркли. Об этом сообщает greenpost.press.

Отмечается, что сейчас и музей, и зоопарк закрыты для посетителей из-за пандемии коронавируса.

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"Почетную делегацию сопровождали не только смотрители зоопарка, но также владелец зоопарка Рэнди Вистхофф и исполнительный директор музея Джулиан Зугазагоития", - говорится в сообщении.

Пока пингвины наслаждались картинами, огромными залами и приятной компанией, их снимали на видео и фотографировали.

Позже директор музея отметил, что, судя по его наблюдениям, птицам больше понравились картины итальянского художника барокко Караваджо, чем французского импрессиониста Клода Моне.

Ранее мы писали о том, что по закрытому чикагскому океанариуму разгуливают пингвины.

Также сообщалось, что козы в масках прогуливались в Днепре.