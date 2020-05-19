Пингвины в музее: "почетная делегация" посетила экскурсию (видео) [ Редактировать ]
Сотрудники зоопарка Канзас-Сити (штат Миссури, США) привели на экскурсию в Музей искусств Нельсона-Аткинса трех перуанских пингвинов - пятилетнего Бабблс, семилетнюю Мэгги и восьмилетнего Беркли. Об этом сообщает greenpost.press.
Отмечается, что сейчас и музей, и зоопарк закрыты для посетителей из-за пандемии коронавируса.
"Почетную делегацию сопровождали не только смотрители зоопарка, но также владелец зоопарка Рэнди Вистхофф и исполнительный директор музея Джулиан Зугазагоития", - говорится в сообщении.
Пока пингвины наслаждались картинами, огромными залами и приятной компанией, их снимали на видео и фотографировали.
Позже директор музея отметил, что, судя по его наблюдениям, птицам больше понравились картины итальянского художника барокко Караваджо, чем французского импрессиониста Клода Моне.
Ранее мы писали о том, что по закрытому чикагскому океанариуму разгуливают пингвины.
Также сообщалось, что козы в масках прогуливались в Днепре.
по теме
Художній музей Канзасу відкрив двері для пінгвінів
Унікальну нагоду долучитися до прекрасного отримали пінгвіни із зоопарку Канзас-Сіті
Разрушительная сила: в Калифорнии огромное стадо коз совершило набег на город (видео)
Животные разрушали все, что попадалось на пути и поедали городские цветы
Животные на карантине: козы в масках прогуливались в Днепре
В Днепре на лугу одного из отдаленных районов города местные жители заметили стадо коз в масках
Киев готовится к возобновлению работы метро (видео)
Кличко показал, как в столице готовятся к открытию метро
Виновата маска: в США из тюрьмы выпустили не того заключенного
Сейчас полиция ищет беглеца