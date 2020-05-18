На днях жители Днепра стали свидетелями забавной картины: на лугу одного из отдаленных районов города под названием Игрень они заметили стадо коз в масках. Об этом пишет blitz.if.ua.

Фото необычного стада опубликовала Ксения Пантюшкина с подписью: "А вы видели коз в масках? Думала показалось ... а нет".

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Точно неизвестно - или коз таким образом спасали от возможного заражения коронавирусом.

Отмечается, что маски на животных могли надеть и для того, чтобы они не брали в рот всякую гадость. То есть, возможно, что таким способом хозяева пытаются защитить своих коз от проблемы с желудком.

К слову, ученые доказали, что коронавирусную инфекцию могут подхватить и домашние любимцы. Правда, пока нет никаких доказательств того, что COVID-19 может передаваться от человека к животному.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии огромное стадо коз совершило набег на город.

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