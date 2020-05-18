Животные на карантине: козы в масках прогуливались в Днепре [ Редактировать ]
На днях жители Днепра стали свидетелями забавной картины: на лугу одного из отдаленных районов города под названием Игрень они заметили стадо коз в масках. Об этом пишет blitz.if.ua.
Фото необычного стада опубликовала Ксения Пантюшкина с подписью: "А вы видели коз в масках? Думала показалось ... а нет".
Точно неизвестно - или коз таким образом спасали от возможного заражения коронавирусом.
Отмечается, что маски на животных могли надеть и для того, чтобы они не брали в рот всякую гадость. То есть, возможно, что таким способом хозяева пытаются защитить своих коз от проблемы с желудком.
К слову, ученые доказали, что коронавирусную инфекцию могут подхватить и домашние любимцы. Правда, пока нет никаких доказательств того, что COVID-19 может передаваться от человека к животному.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии огромное стадо коз совершило набег на город.
Также мы писали о том, что в Лондоне на улицах появились дикие олени.
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