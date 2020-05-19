В городе Покровском Донецкой области члены бандитской группировки похитили и пытали ветерана АТО, который остался служить по контракту в украинской армии. Об этом сообщает Нацполиция.

"15 мая около 00:30 в Покровске четверо злоумышленников напали на улице на 21-летнего парня - участника боевых действий на Донбассе во время АТО. Двое его родственников, находившихся рядом, ничего не смогли сделать",- сказано в сообщении.

Парня связали и увезли в неизвестном направлении. Потом несколько часов жестоко пытали. У молодого человека забрали деньги и ювелирные изделия, а его самого полуживого кинули в багажник машины и отвезли на то же место, откуда похитили. Сейчас он находится в больнице с многочисленными травмами. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Известно, что ранее представители местного криминалитета неоднократно пытались "завербовать" парня, который в начале боевых действий на востоке Украины вступил в добровольческий батальон, а затем проходил службе по контракту в Вооруженных силах Украины.

Правоохранители по горячим следам выяснили, что к преступлению причастны четверо мужчин, один из которых - гражданин Азербайджана. Все они ранее судимые жители Покровска, у некоторых насчитывается по 5-6 "ходок". Организатором банды и похищения является 28-летний мужчина, который проходит обвиняемым в деле об убийстве, совершенном в 2018 году.

Членов банды будут судить по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст. 187 (разбой), ст. 146 (похищение человека) и ст. 127 (истязание). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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