Браконьєрський синдикат викрила поліція у Черкасах. Обіг підприємства вираховувався тонами риби. Більше місяця правоохоронці відстежували діяльність браконьєрів і днями провели затримання.

Масштаби вражають - на території Черкас та навколишніх сіл у ділків були облаштовані рибоприймальні пункти і діяла ціла мережа "незаконних рибалок". Під час обшуків поліція виявила на складах понад 40 тон мороженої дніпровської риби, майже пів мільйона гривень та 17 тисяч доларів.

За даними слідчих, керував угрупованням колишній правоохоронець. Поліція не виключає, що синдикат міг працювати під прикриттям посадовців із контролюючих органів. Принаймні, прізвища деяких були у чорній бухгалтерії ділків.

Олена Харченко, начальник відділу розслідувань злочинів у сфері господарської діяльності ГУНП в Черкаській області: