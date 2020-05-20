Корупція і службова недбалість - саме через це обвалився житловий будинок в Одесі, - вважають його мешканці. Офіційної версії ще немає. Нагадаємо, два дні тому на вулиці Торговій впала стіна будівлі, яка простояла майже півтора століття - саме тоді, коли поруч почали будівництво висотного комплексу.

Зранку рятувальники ДСНС демонтують аварійні конструкції та дивляться: які ще перекриття та стіні можуть обвалитися. Це вулиця Торгова в самісінькому центрі Одеси. У чотириповерховому будинку досі розміщувалось тридцять квартир. Тепер чотири з них зруйновано. На щастя, під час обвалу їхніх мешканців вдома не було.

Микола Яловий, заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області, керівник з ліквідації робіт:

До пошукових робіт було залучено два кінологічних розрахунки, собачки пройшли - перевірили з вечора, потім зранку, до початку робіт, повторно було проведено роботи по пошуку: ніяких постраждалих собаки не визначили.

Без даху над головою опинилися 44 людини: залишатися в будинку небезпечно - тож їм запропонували забрати цінні речі.

Дмитро Жеман, в.о. заступника Одеського міського голови:

Тридцать пять человек мы отселили в отели, а остальные жители, жившие в этом доме, находятся сейчас у знакомых, либо родственников - в отели отселяться отказались.

Обвал стався через роботи на суміжній з будинком ділянці. Тут приватна компанія демонтувала старі лазні, щоб потім побудувати висотний комплекс з підземним паркінгом. Демонтаж розпочався минулої осені і, як розповідають місцеві мешканці, тоді ж в їхньому будинку почали з'являтися тріщини. А вчора, мовляв, робітники просто трощили стіни екскаватором. Люди розповідають про кричущі порушення правил безпеки забудовником.

Надія Ступницька, мешканка будинку:

Везде писали наши активисты. Куда они только не писали, куда они не посылали эти фотографии: это все бесполезно оказалось. Потому, что все решают деньги! Мы, люди - это ничто!

За документами, тут проводили лише реконструкцію старих приміщень, але аж ніяк не повний демонтаж для зведення нового будинку. Експерти кажуть: це така собі схема: під виглядом одних робіт - проводять складніші, щоб легше й дешевше було отримати дозвільну документацію. Остаточну причину обвалу назве поліція після розслідування.

Керівник управління архітектурно-будівельного контролю Одеської мерії у Facebook повідомив: його підлеглі не раз виїжджали на об'єкт і бачили порушення, але відомство не має повноважень вплинути на ситуацію. Зв'язатися із забудовником поки що не вдалося. Також невідомо, як довго доведеться півсотні одеситам мешкати у готелях.