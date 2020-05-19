Скандальна забудова в Єгипті. У Гізі автомобільний міст зводять впритул до житлових будинків - так близько, що балкони квартир просто впираються в огородження проїжджої частини.

Мешканці обурені, адже, окрім дискомфорту, шуму та пилу - це ще й небезпечно. Влада ж відповідає: "проблема в їхніх домівках, бо забудовники вилізли за межі відведеної ділянки". І пропонують невдоволеним громадянам переїхати, отримавши часткову компенсацію.

Та шоковані городяни не поспішають покидати обжиті оселі та вимагають покарати винних.