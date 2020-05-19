У Єгипті автомобільний міст зводять впритул до житлових будинків (відео) [ Редактировать ]
Скандальна забудова в Єгипті. У Гізі автомобільний міст зводять впритул до житлових будинків - так близько, що балкони квартир просто впираються в огородження проїжджої частини.
Мешканці обурені, адже, окрім дискомфорту, шуму та пилу - це ще й небезпечно. Влада ж відповідає: "проблема в їхніх домівках, бо забудовники вилізли за межі відведеної ділянки". І пропонують невдоволеним громадянам переїхати, отримавши часткову компенсацію.
Та шоковані городяни не поспішають покидати обжиті оселі та вимагають покарати винних.
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