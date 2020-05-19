Дедалі більше країн Європи відновлюють навчання в школах. Від сьогодні за парти сіли випускники в Бельгії та Португалії. Наскільки безпечно повертатися на уроки та чи не спровокує це другої хвилі епідемії?

Перевірка температури на вході та обов'язкова дезінфекція рук. До бельгійських шкіл повертаються діти. Учителів тут забезпечили захисними щитами для обличчя. Учням роздають маски.

Пол Леблан, директор школи у Бельгії:

Ми не хвилюємося щодо відкриття шкіл. Навпаки - ставимося до цього з ентузіазмом. Адже нарешті повертаємось до більш-менш звичного життя. Щоправда, є кілька батьків, які щиро занепокоєні щодо епідемії, і це зрозуміло.

До навчання вже повернулися у Данії, Португалії, Норвегії, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині та Франції. Щоправда, з деякими змінами. Класи стали меншими, а відстань між партами - більшою. Наразі науковцям складно визначити, як відкриття шкіл впливає на поширення епідемії. Надто мало часу минуло. Але приклад Данії показує, що спалаху захворювання там не сталося. Країна першою повернула учнів за парти - ще місяць тому. Її досвід нині переймають у Великій Британії.

Дженні Гарріс, заступник головного лікаря Англії:

Як ми знаємо, рівень ураження серед дітей однаковий, як і серед дорослих. Але вони однозначно переносять коронавірус значно легше. Дуже рідко діти потрапляють до лікарень з серйозними ускладненнями.

Ба більше, за останніми даними - діти не є активними поширювачами коронавірусу. Приміром, у Британії перевірили 170 людей, з якими контактував хворий 9-річний хлопчик. У жодного з них не виявили ураження, навіть у сестер і братів.

Сумія Свамінатан, заступник гендиректора ВООЗ:

Дедалі більше доказів, що діти менше поширюють інфекцію, навіть коли самі уражені. Також для них значно менший ризик захворіти. Щоправда, останнім часом ми бачимо випадки нового запального синдрому серед малечі, який може стосуватися коронавірусу. Але поки що цей зв'язок не доведений.

У ВООЗ закликають не поспішати з поверненням дітей за парти. І насамперед переконатися, чи йде епідемія в країні на спад. Щоб не спровокувати другу хвилю захворювання.

За підрахунками британських науковців, відкриття шкіл матиме мінімальний ефект щодо поширення коронавірусу. А економіка країни може непогано виграти від цього. Адже якщо діти повернуться на навчання - їхні батьки зможуть знову повноцінно працювати.