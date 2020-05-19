Олександр Клименко був один з символів корупції

Вищий Антикорупційний суд скасував заочний арешт Олександра Клименка - одіозного міністра доходів та зборів часів Януковича та Азарова. Саме його називали "гаманцем" сім'ї Януковичів, і саме Клименко був один із символів тодішньої корупції.

У пресслужбі суду пояснили: вони відмінили запобіжний захід, тому що Клименка не оголосили у міжнародний розшук. Але прокуратура може повторно звернутися з клопотанням про заочний арешт.

Олександра Клименка, який швидше за все зараз перебуває в Росії, в Україні звинувачують в заволодінні державними грошима на суму понад 3 мільярди гривень.