Вищий Антикорупційний суд скасував заочний арешт Олександра Клименка [ Редактировать ]
Вищий Антикорупційний суд скасував заочний арешт Олександра Клименка - одіозного міністра доходів та зборів часів Януковича та Азарова. Саме його називали "гаманцем" сім'ї Януковичів, і саме Клименко був один із символів тодішньої корупції.
У пресслужбі суду пояснили: вони відмінили запобіжний захід, тому що Клименка не оголосили у міжнародний розшук. Але прокуратура може повторно звернутися з клопотанням про заочний арешт.
Олександра Клименка, який швидше за все зараз перебуває в Росії, в Україні звинувачують в заволодінні державними грошима на суму понад 3 мільярди гривень.
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