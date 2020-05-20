Норка заразила фермера коронавирусом [ Редактировать ]
В Нидерландах на звероводческой ферме человек заразился коронавирусной инфекцией нового типа от норки. Об этом во сообщает Reuter.
В апреле заражение коронавирусом подтвердилось у норок на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Тогда власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности, но заявили, что риска распространения вируса от зверей к человеку нет.
Однако в своем письме министр признала, что выпущенные ранее ее ведомством рекомендации, в соответствии с которыми передача вируса от животных человеку невозможна, были ошибочными. Она отметила, что риск заражения человека от животных все еще оценивается как минимальный.
Текущее состояние заразившегося сотрудника фермы в письме не уточняется.
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