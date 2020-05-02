Борьба с коронавирусом: стали известны факторы выздоровления [ Редактировать ]
Исследователи из Англии выяснили от чего зависит успешное выздоровление от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба Суррейского университета.
По их словам, ученые взяли для сравнения заболеваемость в разных китайских городах и выяснили, что в шансах к выздоровлению может быть причастен микроэлемент селен.
"Есть значительная корреляция между статусом селена и течением COVID-19, однако важно пока не преувеличивать выводы", - отмечается в сообщении.
Известно, что источником жизненно важного минерала зависит исключительно от рациона человека. Он входит в витамины А, С и Е.
Ранее мы писали, что Япония утвердила противокоронавирусный препарат. Страна восходящего солнца разошлет лекарство в 43 государства.
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