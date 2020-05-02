Исследователи из Англии выяснили от чего зависит успешное выздоровление от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Суррейского университета.

По их словам, ученые взяли для сравнения заболеваемость в разных китайских городах и выяснили, что в шансах к выздоровлению может быть причастен микроэлемент селен.

"Есть значительная корреляция между статусом селена и течением COVID-19, однако важно пока не преувеличивать выводы", - отмечается в сообщении.

Известно, что источником жизненно важного минерала зависит исключительно от рациона человека. Он входит в витамины А, С и Е.

Ранее мы писали, что Япония утвердила противокоронавирусный препарат. Страна восходящего солнца разошлет лекарство в 43 государства.