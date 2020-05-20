Война на востоке страны продолжается, пенсии остаются мизерными, а тарифы - высокими. Многие предвыборные обещания так и остались невыполненными – это и есть итог первого года президентства Владимира Зеленского. Об этом Сопредседатель "Оппозициооной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил на брифинге в Верховной Раде в среду, 20 мая.

Главным провалом Владимира Зеленского Юрий Бойко назвал то, что в стране так и нет мира, хотя предвыборные лозунги действующего президента были о завершении войны. "Первые шаги действительно были обнадеживающими – начался процесс примирения, разведения войск, вернули корабли, возобновились обмены пленными. А дальше просто испугались радикально настроенной части общества. Мирный процесс остановился. Самый большой провал действующего президента – невыполнение обещания о мире", - отметил оппозиционный политик.

Второе - вопросы экономики и защиты людей. "Прежде всего это касается пенсий, коммунальных тарифов. Здесь также не выполнили то, что обещали. Пенсии такие же мизерные, практически заблокировано их повышение. 600 тысяч пенсионеров сегодня получают меньше 2000 гривен. Пусть президент или кто-то из его окружения попробует прожить на эти деньги. Невзирая на снижение мировых цен на энергоресурсы, нас это почти не коснулось. Мы не видим государственных программ по поддержке отечественной промышленности, реального сектора экономики, отечественного товаропроизводителя. Поэтому экономические вопросы также провалены президентом, как и вопрос преодоления коррупции во власти. Можно много обещать, но если люди чувствуют, что условия их жизни ухудшились, то это беда", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Что касается эпидемии коронавируса, на первом этапе, по словам Юрия Бойко, были сделаны правильные шаги по введению карантина. Но на сегодня нет программы по восстановлению и поддержке медицинской отрасли, повышению зарплат медикам. И это также провал президента.

"У Владимира Зеленского много невыполненных обещаний. Год прошел - в стране бардак и безответственная власть", - резюмировал Юрий Бойко.