В УЕФА назвали сроки завершения Лиги чемпионов [ Редактировать ]
Стало известно, что УЕФА планирует завершить сезон Лиги чемпионов к концу августа. По мнению президента УЕФА, ситуация с коронавирусом к этому времени должна стабилизироваться. Об этом сообщает испанское издание 24matins.
В интервью португальской спортивной газете Record Александер Чеферин отметил, что о планах возобновить матчи уже заявили большинство европейских лиг. Глава УЕФА считает, что Лига чемпионов или Лига Европы ничем не хуже.
"80% европейских лиг собираются возобновить сезоны. Я не понимаю, почему нельзя играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы... Наш план состоит в том, чтобы закончить его (сезон ЛЧ - ред.) с настоящего момента до конца августа. Я думаю, что это сработает... Вы никогда не знаете, что произойдет, но, похоже, все успокоится", - отметил Чеферин.
Ранее в чемпионате Испании назвали дату возобновления сезона.
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