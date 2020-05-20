На Дніпропетровщині обвалився міст разом із вантажівкою. Водій дивом не постраждав. Кого звинувачують в аварії - розкаже Олена Мендалюк.

Фура висить над обвалом зруйнованого мосту. На проїжджій частині лише кабіна, причіп у воді. Водій вантажівки ледь оговтався. Розповідає перевозив до Одеси металеві конструкції, перевантажений не був. Раптом з-під коліс почав провалюватися асфальт і автівку різко потягло назад.

Водій, вантажівки:

Он тормозной след зади меня, Кто-то тормозил. Все, больше никто не провалился слава Богу.

Це так званий Олексіївський міст через затоку Каховського водосховища. Побудований із залізобетонних опор і металевих секцій. Висота переправи - 5 метрів, протяжність - 120 метрів, 20 з яких - тепер у воді. За словами місцевих, міст давно в аварійному стані.

Віктор, місцевий житель:

Його вже года чотири ляпають і ляпають. Толку ніякого. Конструкція вже пропавша. Приїхали де яка канава заляпали асфальтом і поїхали. Оце весь і ремонт цього моста. Хоча він помоємо і в стратегічному значенні. Цей мост.

Служба автомобільних доріг області кілька років тому обмежила тут рух транспорту. Було дозволено проїжджати фурам до 10 тонн завважки. Припускають, обвал міг статися через перевантаження ваговоза. Відкрито три кримінальні провадження - за службову недбалість, порушення правил експлуатації і транспортних правил.

Валерій Бондар, начальник Нікопольського відділу поліції:

Будем разгружать транспортное средство. Будем смотреть, во-первіх какая загрузка біла транспортного средства, какая нагрузка біла на ось.

Рятувальники поки що міркують, як дістати вантажівку з провалля. Через переправу пролягає траса Кропивницький-Запоріжжя. Зі слів людей, цей міст був чи не єдиним сполученням з містом Покров та селом Капулівка.