Останній на Землі: австралійці показали відео із сумчастим вовком [ Редактировать ]
Раритетне відео вимерлого виду тигра опублікував Національний архів Австралії. Це останній тасманійський тигр, який помер у 1936. Загалом існує шість роликів із тиграми цього виду.
Втім, це відео єдине, на якому є звукова доріжка. Тасманійського тигра ще називають сумчастим вовком. Він був найбільшим сумчастим хижаком історичних часів і мешкав на території Австралії, Тасманії та Нової Гвінеї.
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