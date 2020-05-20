Це останній тасманійський тигр, який помер у 1936

Раритетне відео вимерлого виду тигра опублікував Національний архів Австралії. Це останній тасманійський тигр, який помер у 1936. Загалом існує шість роликів із тиграми цього виду.

Втім, це відео єдине, на якому є звукова доріжка. Тасманійського тигра ще називають сумчастим вовком. Він був найбільшим сумчастим хижаком історичних часів і мешкав на території Австралії, Тасманії та Нової Гвінеї.