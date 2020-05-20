Подібними апаратами вже користуються в Туреччині, Еміратах, а тепер і в Україні

Подібними апаратами вже користуються в Туреччині, Еміратах, а тепер і в Україні. Українські винахідники розробили власний знезаражувальний тунель. Тотальну дезінфекцію в ньому можна пройти за лічені секунди.

До того ж наш аналог - значно дешевший за свої імпортні прототипи. Світлана Шекера перевірила на собі дію пристрою.

Раніше підприємство конструктора Дмитра Цеханського виготовляло обладнання для виробництва взуття. Та з початком карантину інженери почали думати над тим, що зараз необхідніше. Зупинилися на приладах для дезінфекції.

Дмитро Цеханський, конструктор:

Мной за ночь она была начерчена, эта кабина, и уже с утра мы со своими специалистами обсудили ее функционал, и дальше начали как бы первое изготавливать, плюс улучшать.

Шість конструкторів за два тижні розробили перший зразок. І ось як він працює.

Олексій Денисенко, розробник:

Человек проходит, здесь стоит датчик на движение, при входе запускаются форсунки, и идет обработка полностью сзади, спереди, и все так настроено для того, чтобы вода не попадала, ну, пар не попадал человеку в лицо.

За дезрозчин йони срібла, вони знищують до сімдесяти відсотків бактерій. Розчин подають під великим тиском, тож рідина перетворюється на пару.

Цей прилад волонтери вже встановили в першій київській лікарні. Наступні кабіни-тунелі конструктори вдосконалюють. На вході повісять ще дезінфектор для рук і датчик для вимірювання температури.

Вот, меряется вот так. Если температура нормальная, то показывает зеленая зона, если температура будет повышенная, то будет тогда красное, красные светодиоды светить. И здесь также стоит управление кабиной, если температура высокая, оно покажет, что заходить нельзя.

Такі кабінки можна зробити подвійними й пропускати крізь них до пів тисячі людей за годину. Зараз у роботі два десятки кабінок для українських атомних станцій. Один такий тунель уже замовив Київський університет. Тестують інженери й ручний дезінфектор для оброблення автівок та вулиць.