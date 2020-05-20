Під транспортним парламентським комітетом активісти закликали депутатів навести лад в роботі Дунайського пароплавства [ Редактировать ]
Біля парламентського комітету з питань транспорту сьогодні влаштували акцію протесту. Точніше - другу серію протесту. Бо напередодні активісти мітингували біля Міністерства інфраструктури.
Вимога така сама: навести лад в Українському дунайському пароплавстві. Очільника підприємства - Олексія Хомякова - звинувачують у корупції. А в самому пароплавстві - великі фінансові проблеми. Депутати активістів почули.
На сегодняшний день преприятие находится в предбанкротном состоянии. Не выплачивается зарплата, набраны кредити, долги нарастают.
Микола Тищенко, народний депутат, фракція "Слуга народу":
Наш комітет за дорученням президента здійснює всі засоби контролю, тому ми вчора зробили наші помічники зробили запити. Ми робимо все щоб боротьба з корупцією була не на словах, а на ділі. Якщо ці докази будуть підтверджені, то будуть не тільки певні виводи на рівні парламентаризму, а й на рівні закону України.
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