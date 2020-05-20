Три години просто неба із невеликою перервою. На галявині Маріїнському парку Володимир Зеленський зібрав журналістів. Говорив президент про те, що йому може не вистачити однієї каденції. Про те, що відрізняється від Петра Порошенко і фізіологічно, і не тільки. І про Донбас, і про політичні скандали, і про соціальне життя. Словом, про все, що накипіло за рік. Чув усе - наш Олексій Пшемиський.

Маріїнський палац. Саме тут цього разу вирішили провести пресконференцію президента. Журналістам заздалегідь повідомили акредитують не всіх. Бо карантин. Та за дві години до початку біля воріт, аж ніяк не карантинна черга.

Охорона роздає засоби захисту. Без маски не можна. Та на території надягають їх не всі. Розмова на відкритому повітрі. Тим часом над палацом збираються чорні хмари.

Кілька кордонів правоохоронців, перевірка температури та антисептики на кожному кроці, стільці розміщені за вимогами карантину та за 20 хвилин до початку пресконференції головною загрозою для журналістів і президента стала злива, у центрі столиці сильний дощ. Тож найбільш популярні місця нині під деревами.

Дехто гріється чаєм і кавою з бутербродами. Увагу нудьгуючих журналістів найбільше привертають прибиральниці.

Не на камери бідкаються - журналісти витопчуть газон. Та одразу заспокоюють.

"Газон міцний у нас вже не перший захід, з ним буде усе добре, не хвилюйтеся".

Стільців - 80. А ще оператори, фотографи. Тож послухати президента зібралося щонайменше півтори сотні людей. Злива припиняється перед самісеньким приходом глави держави. Володимир Зеленський навіть протирає ноги, перед тим як ступити на начищений до блиску поміст.

Минулого разу у нас була пресконференція 14 годин. Дайте мені, будь ласка, слово, що сьогодні це буде трішечки коротше.

Починає з коронавірусної статистики. Вона позитивна, каже глава держави. Щодоби людей одужує стільки ж, скільки виявляють нових хворих. Одразу переходить до запитань. Перші теж про медицину. А саме - доплати лікарям. Гроші в більшості регіонів уже отримали, каже президент.

Володимир Зеленський, президент України:

Повністю виплачені зарплати які я обіцяв. В 15 областях всі медики, які боролися із COVID-19 ми не можемо забезпечити 300 відсотками всіх медиків України. Нажаль.

Одразу ж запитання про Донбас. Адже війна не на карантині. Президент каже щойно завершиться епідемія, буде зустріч у нормандському форматі. Говорить і про прямі переговори з Путіним.

Що стосується президента Росії - ми нічого з цим не зробимо, ми повинні з ними говорити повинні домовлятися. Я ще раз говорю - мінський формат пріоритет, але ніхто не відміняє інші формати. Я готовий до будь-якого формату який може призвести до припинення війни і повернення наших територій і людей. До будь-якого формату мені всеодно нам потрібен результат.

Про результати, а саме гучних розслідувань, запитання одразу в багатьох журналістів. У справі про замовників убивства активістки Катерини Гандзюк глава держави просить дочекатися рішення суду. А от щодо вбивства журналіста Павла Шеремета наголошує - якщо затримані не винні - відповідатимуть усі, і сам президент.

Володимир Зеленський, президент України:

Я готовий нести відповідальність якщо слідство було неправильне, якщо там були великі помилки, якщо не дай боже було спеціально щось спрямоване проти цих людей, я готовий робити серйозні кадрові висновки і без цього не обійдеться.

Розмову знову перериває дощ.

Ми зараз радіємо дощику бо у нас посуха по всій країні тому ми дуже радіємо.

Та от президента запитують, чому не радіють фермери, яким доводиться знищувати врожай. Володимир Зеленський обіцяв їм дешеві кредити. Але грошей - немає. Каже - винні банки.

Все непросто, ми не друкуємо кошти, ми не сполучені штати, хоча в нас статистика краща треба вплинути на банківську системи. Ми їх дотиснемо і банки будуть не такими обережними видаючи кредити населенню.

Журналісти ж намагаються тиснути на Володимира Зеленського, аби той врешті розкрив, чи збирається на другий термін.

Якщо буде велика підтримка України, я зможу про це думати. Коли я буду думати, в мене є чим думати.

Запитують і про те, чи не думає президент, що призначення друзів і кварталівців на ключові посади - це кумівство.

Жодного кума чи військового друга я не призначу. Я обіцяв що до влади прийдуть інші люди.

Глава держави одразу запропонував іти працювати на державу - журналісту.

Я вас запрошую працювати в офіс президента, ви самі можете обрати собі посаду і потім відповідати за свої кроки дії і я вам наріжу програму дій і ви будете працювати як Єрмак, 25 годин. Підете працювати, я вам кажу це по всій країні чому ви відмовляєтеся. Немає до вас ніяких претензій, я просто хочу вам пояснити. Я не можу знайти багато людей які були б і професійні і чисті.

Президент також хвалить професійність лікарів - за успіхи у боротьбі з COVID-19. Розказує про послаблення карантину. А от на мера Черкас, який відкрив місто раніше, обрушується зі шквалом критики.

Я не знаю як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали, це право народу України. Будь-ласка, обирайте бандитів, якщо хочете.

Розмова із пресою триває близько трьох годин. Володимир Зеленський поспішає на зустріч. Тож багато запитань залишаються поза увагою. Просить журналістів наступного разу самим запропонувати формат, щоб долучити до розмови якомога більше людей.