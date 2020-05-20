Хтось панікує, хтось не вірить, а хтось - заробляє. Сьогодні другий матеріал Ірини Розової - із циклу "Коронавірусні заробітки". Цього разу - про ковідний мерч, тобто тематичну сувенірку, одяг та посуд. Тож як в Україні та світі кмітливі торговці заробляють на вірусній темі - дивіться просто зараз.

І "Не кашляйте на мене, будь-ласка" - фрази, які за час епідемії стали мемами. І які вмить вирішили використати - бренди одягу! Спочатку всі зробили ставки на головний аксесуар весни-2020 - маски. Далі більше:

Оксана Костерна, засновниця інтернет-магазину друку на одязі:

Посидели, успокоились, собрались коллективом, начали идеи предлагать - что делать. Некоторые сотрудники были за маски мы поняли, что конкуренция очень большая и найти свое место будет намного сложней. Посмотрели, что футболки с принтами коронавирус никто еще особо не печатает.

Оксана - засновниця компанії, яка робить принти на одязі. Тож одразу зрозуміла - це її шанс! І саме завдяки коронавірусним футболкам її бізнес утримався на плаву. Одяг із ковідними написами, на злобу дня, зараз найпопулярніший.

Оксана Костерна, засновниця інтернет-магазину друку на одязі:

Мы очень лояльно подошли к ценообразованию - и стараемся делать максимальные скидки для клиентов и входить в их положение.

А коли продажі пішли вгору, то й ціни змогли опустити вниз. Бо онлайн-шопінг зараз у топі розваг.

За два місяці всі ми встигли занудьгувати за походами в магазини одягу. Але - давайте вже після карантину.

На різних сайтах, окрім одягу можна знайти купу ковідного мерчу: одяг, посуд та навіть іграшки у формі коронавірусу! Та все одно в Україні ця маса сувенірки - ще доволі скромно.

Америка. Країна, де на тематичному мерчі - заробляють мільйони!

"Ми домовилися побігати сьогодні, ну й вирішили трішки настрій підвищити. Це ж модна зараз тема!"

"Біговий клуб "коронавірус"- написали у себе на футболках Патріша та її дочка. Сміються, мовляв, "спорт - один із небагатьох законних способів вийти з дому в період самоізоляції". Тож епідемія миттєво зробила бігунами всіх, кому набридло сидіти вдома.

Коронавірусна продукція модна і серед тих, хто карантин вважає доцільним, і серед тих, хто називає його маячнею. Купують усе в інтернеті, і ось хіти продажів. "Я пережив коронавірус. І все, що в мене залишилося, - лише ця футболка". Влучний жарт, з огляду на рівень безробіття в країні. Або ось худі з написом - "Коронавірус: світовий тур". І далі назви міст (починаючи з Уханя) і дати, коли хвороба там з'явилася.

А чай зараз модно пити з кухлів із зображенням жінок, які б'ються за туалетний папір. Або з головним інфекціоністом Штатів, доктором Фаучі, який затуляє обличчя руками.

Майк Дрейпер, власник сувенірної крамнички:

Ось біля цієї стіни у нас товари на розпродажі - ми тут тримаємо "сувенірку"політиків, які зійшли з дистанції. У нас кажуть - тільки переможці дійдуть до фіналу, а всім і всьому, чий час настав, - місце лише на "сейлі"

Утім, у Штатах найпопулярніші сувеніри політичні, адже восени президентські вибори. Але що ближче до закінчення карантину, то частіше політичні гасла змінюють коронавірусні жарти. Але багато людей в Америці вважає їх недоречними, бо країна дуже постраждала від епідемії. Тому чимало торговельних мереж зняли з полиць "вірусні" колекції.