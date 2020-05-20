На Донбасі поранений український військовий. Противник знову, 14 разів накривав вогнем наші позиції. Тож бійцям Об'єднаних сил довелося дати відсіч. Більше про ситуацію на передовій - Руслан Смещук.

Глибокі окопи, інакше тут ніяк, і ворожі бліндажі у прямій видимості. Навіть особливої оптики не потрібно. Це передові армійські бліндажі, на ділянці оборони між окупованими Дебальцевим та Горлівкою. З боку останньої постійно лунають важкі, хоч і далекі вибухи.

Степан, військовослужбовець Збройних сил України:

Це Зайцево, і Вольнинський. І в тому районі у них завжди артилерія працює. Ну, сюда поки не прилітало... Зараз прям серія, це 120 міномет, або ствольна артилерія.

Проте саме на цих позиціях важке озброєння зараз мовчить. Бойовики поки що розвідують оборону армійців.

Степан, військовослужбовець Збройних сил України:

У них пройшла зміна, ротація. Помінялися підрозділи. періодично передають що заїжджають снайпера. Стріляють коли прицільно, коли не прицільно. їх підсилили якимось спецназом.

При цьому супротивник активно застосовує сучасні засоби розвідки та протидії зв'язку.

позивний "Бедуїн", військовослужбовець Збройних сил України:

Аеророзвідка буває часто, прилітають. В таких випадках стараємося ховатися, щоб нічого не видавати. вони активно також застосовують глушилки, глушать зв'язок, телефонний зв'язок. Буває таке що важко зв'язатися із сусіднім підрозділом.

Взагалі, тут дуже незвична місцина. Степ, яри та водойми. Бліндажі, війна - і дика, майже незаймана природа.

позивний "Майор", військовослужбовець Збройних сил України:

Відігнали три чоловіки, які підібралися до нас, ну 150 метрів. Вже на кидок ручної гранати. Через час приг-скок, бобер йде. Зверху передають - в тебе тіло, Майор! Придивляюся, ні таки бобер. Почався і обратно на водоєм. І таке буває.

Крім того, іноді до окопів наближаються й інші тварини, наприклад, дикі кабани. Уночі в тепловізорі вони схожі на ворожих диверсантів. Та й таких тут теж удосталь. Тому ночі й дні на лінії оборони напружені.