Шалена спека накрила Близький Схід. Ізраїльські синоптики кажуть, що такого не було ще ніколи. Термометри зашкалюють, показники б'ють рекорди, на вулицях просто неможливо бути. Детальніше про пекельну погоду - Антон Готліб.

Спека не просто сильна, а неймовірна. У центрі країни - стійкі плюс сорок, на півдні біля Червоного моря - за 45. Люди скупчуються біля фонтанів. Продажі прохолодних напоїв зросли в рази. Бари й ресторани, які планували відкрити за тиждень, запрацювали вже зараз, бо людям треба десь рятуватися від спеки.

Раз Авідан, власник бару:

Нам висунули вимоги - вимірювати температуру на вході, користуватися одноразовим посудом, відвідувачі можуть сидіти тільки ззовні. Ну, хоча б так. Люди ходять містом у таку погоду, і їм треба десь перепочити, випити чогось прохолодного, посидіти в тіні.

Але й в тіні температура плюс сорок, сховатися від спеки можна тільки в приміщенні з кондиціонером. Весь цей жах триває кілька днів і протримається до кінця тижня, прогнозують синоптики. А в сусідніх країнах, де є пустелі, все ще гірше.

Десь там у верхніх шарах атмосфери вирує антициклон, який не дає пробитися на Близький Схід західним вітрам. У цей самий час з іншого напрямку дмуть північно-східні вітри. Проходячи через пустелі Єгипту та Йорданії, вони, як у гігантському фені, нагріваються й несуть сюди таку спеку, якої тут ще ніколи не відчували.

Аномалія не стільки в температурних показниках, бували дні й спекотніші. А у вологості повітря, вона - майже нульова. Та головне - неочікувано тривала.

Євгеній Брайнін, синоптик:

Действительно, по продолжительности это экстраординарно, то, что случилось. За все измерения не было такой длительной жары, когда температуры превышали сорок плюс. Возможно, будут дни и какие-то места, где мы побьем рекорд по температуре.

На пляжах повно людей, хоча офіційно вони закриті. Але влада поставилася з розумінням, поліція отримала наказ нікого не штрафувати. На півночі взагалі відбуваються дива - тварини самі приходять до людей, ось дикі кабани купаються в басейні поряд із дітьми.

"Не бійся, вони теж пити хочуть, їм теж спекотно. Зараз поп'ють, викупаються й підуть".

Пожежна служба працює в надзвичайному режимі, категорично заборонено розкладати багаття. Пожежі є, але поки що їх вдається тримати під контролем.

Пекло має закінчитися до кінця тижня, коли антициклон ослабне й до узбережжя проб'ються західні вітри. Вони мають принести не лише прохолоду, а й високу вологість. Тож полегшення буде недовгим.