Количество зараженных коронавирусом в мире 20 мая превысило 5 млн человек. Кроме того, за последние сутки по всему миру выявлено рекордное число новых случаев инфицирования COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В частности, от коронавируса с начала пандемии умерли более 327 тыс. человек. Более 1,9 млн человек уже вылечились от COVID-19 во всем мире. Активных случаев болезни в мире более 2,7 млн.

Больше всего зараженных в Соединенных Штатах. Там число больных превысило 1,5 млн человек. Также в пятерке стран по количеству больных коронавирусом оказались Российская Федерация (308 тыс.), Испания (279 тыс.), Бразилия (275 тыс.) и Великобритания (248 тыс.).

Ранее мы писали, что "коронавирус" начал атаковать в виде осадков.