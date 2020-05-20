У Росії від COVID-19 померла рекордна кількість медиків [ Редактировать ]
У Росії від COVID-19 померла рекордна кількість медиків - 241 людина. Це - кожен 15 інфікований. Про це повідомляє Deutsche Welle.
Такі показники - абсолютний рекорд серед країн, які найбільше постраждали під час пандемії. У відсотковому співвідношенні - від вірусу в Росії померли 7 відсотків лікарів, які опікувалися хворими на COVID-19. Для порівняння: у Великій Британії, Іспанії й Італії цей показник становить пів відсотка.
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