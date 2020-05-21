Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки [ Редактировать ]
В четверг, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди поздравили украинцев всего мира с Днем вышиванки. Гарант с женой выложили фото в соцсети, на которых они в нарядных рубашках украинского бренда.
Кроме того, в честь праздника Зеленский разослал вышиванки лидерам стран мира. Как говорится на сайте президента, символические подарки получили президенты и первые леди США, Франции, Канады, Польши, Турции и других стран.
"21 мая Украина отмечает День вышиванки - праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка - самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", - написал Зеленский в сопроводительном письме.
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