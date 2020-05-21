У більшості областей від завтра поновить роботу наземний комунальний транспорт. Відтепер без спецперепусток, однак із низкою правил. Як готуються до запуску в столиці - Анастасія Старовойт розкаже.

Постійна дезінфекція, лише наполовину заповнений салон, засоби захисту у водіїв, кондукторів і всіх пасажирів. Після масового запуску громадського транспорту засоби безпеки ніхто не скасовує.

Салони митимуть щонайменше двічі за зміну - до та після виходу на маршрут. За санітарними нормами, перевізники мають використовувати дезінфекційний розчин.

Надія, працівниця Трамвайного депо імені Шевченка:

Ми повністю обробляємо весь вагон зверху до низу, в кінці дня ще раз обробляється вже ночна смєна. Вагони два раза хлоркою обробляються. У нас така бочка - 20 літров, десь на вагон іде літрів 5-6 розчину.

У водіїв на підготовку до роботи 20 хвилин. Кажуть, встигають, хоч процес став довшим через дезінфекцію і температурний скринінг.

Готуються до перевезення великого потоку пасажирів.

Ігор, водій Трамвайного депо імені Шевченка:

Зараз людей багато, вже починають потихеньку садочки відкриватися, з маленькими дітьми будуть всі їздити, заклади різні будуть відкриватися.

Під час карантину комунальний транспорт не простоював. Перевізники працювали на звичних маршрутах, але за спецперепустками.

Володимир Богатирьов, директор Трамвайного депо імені Шевченка:

Начинали мы работу с 10 едениц, пасажиропоток увеличился - стали выпускать 15 едениц, сейчас мы выпускаем 25 едениц. В связи с завершением карантина, мы начинаем выпускать 54 еденицы. То есть, интервал на линии между вагонами в час-пик будет составлять в пределах одной минуты чуть больше.

У звичному темпі роботи, але з карантинними обмеженнями - конфліктів не уникнути, кажуть перевізники. Тому дотримання правил контролюватиме поліція та муніципальна охорона. Організація руху буде без кардинальних змін.

Володимир Богатирьов, директор Трамвайного депо імені Шевченка:

Единственное, что поменяется - если мы пускали только через переднюю дверь, теперь будут пассажиры входить через все двери. Если мы будем только через переднюю дверь запускать, то движение на линии просто остановится.

Пересідати з автівок і таксі в громадський транспорт містянам радять лише за нагальної потреби. Інакше через переповнені салони, можлива нова хвиля інфікування, і як наслідок - повернення до суворого карантину.