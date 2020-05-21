Окрім Буковини, істотний приріст інфікованих також на Волині та Рівненщині - розповіли у МОЗі. Тож із 22 травня - послаблення карантину цих областей не торкнеться. Більше про ситуацію там - Сніжана Сидорук.

Колись цього дня Рівне встановлювало вишивані рекорди, а тепер б'є рекорди із захворюваності. За добу лабораторно підтвердили 66 нових випадків інфікування. За останній тиждень це найвищі показники.

Роман Сафонов, головний державний санітарний лікар у Рівненській області:

Що стосується цифр відносних: Рівненщина з 105,6 на сто тисяч населення показником займає друге місце після Чернівецької області 310, 2. За нами йдуть Тернопільська -104,9, Івано-Франківська - 91,1 області ну і місто Київ -81,2.

На Рівненщині загалом інфекцію підхопили понад тисяча триста людей. Чиновники від медицини пояснюють це масштабним тестуванням жителів регіону. Щодня в місцевих лабораторіях методом ПЛР перевіряють понад шість сотень зразків.

Олег Вівсянник, начальник управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації:

Рівненщина по кількості обстежених підозр або імовірних пацієнтів, людей, які можуть мати підозру на COVID-19 займає друге місце.Якщо перевести на кількість населення, то, напевно, така робота у Рівненській області проводиться найбільш масово.

Уже місяць заблоковане село Зоря неподалік Рівного. Ще один блок-пост стоїть біля селища Рокитне. Днями зараження виявили в найвіддаленішому поліському районі - Зарічненському, де досі не було жодного інфікованого. Там кілька днів тому захворіла місцева жителька. Підозрюють, що вірус жінка підхопила, коли їздила до Рівного. В обласному ж центрі хоч і багато хворих, але кількість тих, хто поборов недугу, щодня зростає.

Володимир Хомко, міський голова Рівного:

Маємо всього хворих 261 людина. Нагадаю - вчора було 263. А всього з початку епідемії в нас захворіла 521 людина. Одужало 314, що складає 60 відсотків від всіх захворілих.

Відсьогодні вперше за останні два місяці на вулиці Рівного виїхали деякі маршрутки. Курсуватимуть містом і тролейбуси. Але по області транспортного сполучення поки що не відновлюватимуть. Через стрімке зростання кількості хворих, на Рівненщині від завтра карантин не пом'якшуватимуть.

Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації:

Ми проаналізуєм дану ситуацію напротязі семи днів. Якщо за сім днів кількість хворих не буде перевищувати нововиявлених більше 150 осіб, ми повторно проведем засідання комісії по ТЕБ і надзвичайних ситуацій.

І хоч області не дозволили перейти до так званого адаптивного карантину, рівняни не опускають рук. Сьогодні одягають вишиванки і вчаться жити у нових реаліях.