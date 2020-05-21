Естонські фермери просять пустити до країни українських заробітчан. Адже через брак робочих рук, можуть втратити врожай полуниці. Тож аграрні спілки звернулися до уряду, щоб той, попри карантин, посприяв поверненню сезонних працівників.

За їхніми підрахунками, щоб зібрати приблизно дві тисячі тонни ягід потрібно півтори тисячі робітників. Фермери визнають: попри зростання безробіття через епідемію естонці працювати на поля не підуть.