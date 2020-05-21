Естонські фермери просять пустити до країни українських заробітчан [ Редактировать ]
Естонські фермери просять пустити до країни українських заробітчан. Адже через брак робочих рук, можуть втратити врожай полуниці. Тож аграрні спілки звернулися до уряду, щоб той, попри карантин, посприяв поверненню сезонних працівників.
За їхніми підрахунками, щоб зібрати приблизно дві тисячі тонни ягід потрібно півтори тисячі робітників. Фермери визнають: попри зростання безробіття через епідемію естонці працювати на поля не підуть.
по теме
Напівзакриті кордони: українці знаходять спосіб виїхати на заробитки
Словенія - перша країна в Європі, що оголосила про перемогу над коронавірусом. Непогана ситуація і в державах-сусідках - Австрії та Хорватії
На Азовському узбережжі готуються приймати туристів
Не за горами курортний сезон і в Україні. Офіційного дозволу приймати туристів і відвідувати пляжі поки що немає
COVID-19 поставив новий світовий рекорд
ВООЗ опікується, щоб медики і пацієнти цих країн і надалі були забезпечені засобами захисту
Як українці лікуються від коронавірусу на чужині
146 інфікованих українців лікуються за кордоном. Одужали - 73. Померли 9 - повідомляє МЗС
Продовження карантину: які регіони лишаться на ізоляції
Уже місяць заблоковане село Зоря неподалік Рівного. Ще один блок-пост стоїть біля селища Рокитне. Днями зараження виявили в найвіддаленішому поліському районі