Продовження надзвичайного стану: іспанці протестують проти неефективний дій уряду [ Редактировать ]
В Іспанії вже вп'яте подовжили надзвичайний стан і тільки сьогодні запровадили масковий режим. Іспанці протестують проти дій уряду, який, на їхню думку, неефективно бореться з епідемією. Чим саме невдоволені жителі країни і чи хитається крісло під прем'єром Педро Санчесом? Тетяна Логунова розкаже.
З черпаками, каструлями та бляшанками. Так гучно іспанці вимагають відставки прем'єра Педро Санчеса та його міністрів. Бо вважають, що уряд не впорався з епідемією коронавірусу.
Крістіна, вчителька:
Я втомилася. Від того, що люди сидять удома і не заробляють. Особисто я працюю і маю, за що жити, але багатьом пощастило значно менше. А скільки літніх людей стали жертвами недуги. Через те, що уряд не вживає необхідних заходів і немає чіткого плану.
Я протестую проти уряду, а також проти брехні та шахрайства, які наразі переживає Іспанія. Таких непрофесійних політиків у нас ще не було.
Терпець у людей увірвався після того, як парламент проголосував за продовження надзвичайного стану. Депутати підтримали пропозицію уряду і подовжили його вже вп'яте. Тепер новий дедлайн - шосте червня.
Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:
Ми просимо подовжити надзвичайний стан ще на 15 днів. У нинішній ситуації необхідна розсудливість. Ми частково обмежуватимемо права людей, доки цього потребуватиме система охорони здоров'я. Ані дня більше. Ми запровадили цей надзвичайний стан і хочемо його зберегти з однією метою - щоб урятувати життя людей.
Карантинний режим в Іспанії доволі жорсткий. Людям дозволили виходити на прогулянки, та лише в певний час. Ресторани та кав'ярні у більшості регіонів продають страви лише "із собою". Поїздки країною поки що заборонені. Закриті й кордони - приймати туристів країна планує лише із кінця червня.
А ще уряд Іспанії, який раніше тільки рекомендував носити засоби індивідуального захисту, тепер зробив цю вимогу обов'язковою. Це правило діє від сьогодні. Носити маски зобов'язані всі дорослі та діти від шести років. У приміщеннях і навіть на вулиці, якщо раптом немає змоги дотримуватися дистанції.
Це нововпровадження не заскочило іспанців зненацька. Хіба що, здивувало. Маски вони носили й до розпорядження уряду.
Тереза, жителька Мадрида:
Пов'язки необхідно вдягати, незалежно від того, що там вирішить влада. Засоби захисту потрібні, а уряд я не підтримую.
Темпи поширення коронавірусу в Іспанії йдуть на спад. Утім, щодоби в країні помирає приблизно сотня хворих. Від початку ж епідемії вірус забрав життя майже 28 тисяч людей. Занедужали 232 тисячі іспанців.
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