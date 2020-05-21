На Азовському узбережжі готуються приймати туристів [ Редактировать ]
Не за горами курортний сезон і в Україні. Офіційного дозволу приймати туристів і відвідувати пляжі поки що немає. Проте на Азовському узбережжі рятувальники вже почали обстежувати морське дно. Що шукають - розкажуть наші кореспонденти.
Перед зануренням у море аквалангісти продувають кисневі балони.
Кажуть: без спеціального обладнання тут не обійтися. Досліджувати морське дно потрібно за десять метрів від берега. І знахідок зазвичай чимало.
Олег Рибалко, водолаз-рятувальник:
Більше всього металеві конструкції. Залізобетонні конструкції.
А ще намети, роздягальні, металеві якорі, рибальські сітки, залишки дерев'яних човнів. Словом, усе, що зимовими штормами змиває в море.
Сергій Католік, директор бази відпочинку:
Вы ж видели, что творилось на пляже, после этих штормов. Посмывало все. Навес упал. Ребята приехали обследовать, понаходили то, что надо было доставать.
Те, що можуть, водолази виносять з моря власноруч. Важче тягнуть лебідкою. Інколи виходить не з першого разу.
Без такого зачищення морського дна - бази відпочинку не запрацюють. Передусім, це безпека туристів, які можуть травмуватися в морі.
Дмитро Свириденко, начальник Якимівського районного сектор ДСНС України в Запорізькій області:
На теперішній час спеціалістами водолазами обстежено близько 20 пляжей узбережжя в Кирилівці. Та приблизно 58 тисяч квадратних метрів дна акваторії.
Роботи ще на кілька тижнів - додають рятувальники. Перевірити потрібно не один десяток кілометрів Азовського узбережжя. Адже після завершення карантину тут готуються приймати туристів.
Сергій Католік, директор бази відпочинку:
Что коронавирус здесь не страшен. Что морская вода плюс ультрафиолетовые лучи убивают коронавирус.
Та без офіційних розпоряджень курортний сезон не розпочнеться. Тут це добре розуміють. Тому чекають.
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