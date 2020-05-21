Не за горами курортний сезон і в Україні. Офіційного дозволу приймати туристів і відвідувати пляжі поки що немає. Проте на Азовському узбережжі рятувальники вже почали обстежувати морське дно. Що шукають - розкажуть наші кореспонденти.

Перед зануренням у море аквалангісти продувають кисневі балони.

Кажуть: без спеціального обладнання тут не обійтися. Досліджувати морське дно потрібно за десять метрів від берега. І знахідок зазвичай чимало.

Олег Рибалко, водолаз-рятувальник:

Більше всього металеві конструкції. Залізобетонні конструкції.

А ще намети, роздягальні, металеві якорі, рибальські сітки, залишки дерев'яних човнів. Словом, усе, що зимовими штормами змиває в море.

Сергій Католік, директор бази відпочинку:

Вы ж видели, что творилось на пляже, после этих штормов. Посмывало все. Навес упал. Ребята приехали обследовать, понаходили то, что надо было доставать.

Те, що можуть, водолази виносять з моря власноруч. Важче тягнуть лебідкою. Інколи виходить не з першого разу.

Без такого зачищення морського дна - бази відпочинку не запрацюють. Передусім, це безпека туристів, які можуть травмуватися в морі.

Дмитро Свириденко, начальник Якимівського районного сектор ДСНС України в Запорізькій області:

На теперішній час спеціалістами водолазами обстежено близько 20 пляжей узбережжя в Кирилівці. Та приблизно 58 тисяч квадратних метрів дна акваторії.

Роботи ще на кілька тижнів - додають рятувальники. Перевірити потрібно не один десяток кілометрів Азовського узбережжя. Адже після завершення карантину тут готуються приймати туристів.

Сергій Католік, директор бази відпочинку:

Что коронавирус здесь не страшен. Что морская вода плюс ультрафиолетовые лучи убивают коронавирус.

Та без офіційних розпоряджень курортний сезон не розпочнеться. Тут це добре розуміють. Тому чекають.