Украинской певице Насте Каменских исполнилось 33 года. Ее муж Потап, трогательно поздравил свою любимую с днем рождения. На своей странице в Instagram Потап опубликовал фото жены с нежными стихами в честь праздника.

"Я люблю тебя легкой, идущей, вдоль по пляжу, по кромке воды, итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны, я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой, рассвет каждого дня мне дарован, что б опять наслаждаться тобой, если встретите вы мужчину, что влюблен будет так же как я, передайте ему, что счастливей никогда не встречали меня, расскажите ему что теперь вы, точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру, это Лешина к Насте Любовь!", - написал Потап.

Певец назвал Настю своей музой и добавил к публикации множество милых сердечек.

"Я люблю тебя, мой лягушонок, ты делаешь меня счастливым, ты моя муза, спасибо тебе!" - добавил певец.

"Спасибо тебе мой любимый человек!", ответила Настя Каменских под постом.

Фанаты пары стали присоединились к поздравлениям Потапа и, начали оставлять под постом сотни пожеланий и поздравлений Насте.

Накануне, дуэту "Потап и Настя" исполнилось 14 лет. Продюсер и певец Потап написал об этом в своем Instagram и отметил, что "именно этот дуэт и положил начало всему"

Как ранее сообщалось, Настя Каменских поразила фанатов нежным фото. Ранее рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) выпустил новую песню под названием "Карантин". Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева шокировала эротической фотосессией. А также Даша Астафьева оголилась для откровенной фотоссесии.