Самая ожидаемая свадьба: холостяк Никита Добрынин женился (видео) [ Редактировать ]
20 мая состоялась самая ожидаемая свадьба. Главный холостяк страны - Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова поженились. Пара официально зарегистрировала брак в киевском ЗАГСе. Гости церемонии делились потрясающими фотографиями cо свадьбы пары в Instagram.
На церемонию молодоженов пришли только самые близкие родственники и друзья. 21-летняя невеста очаровала нежным образом, который она выбрала для самого важного дня - мини-платье белого цвета от бренда Tina Valerdi и босоножки. Образ невеста дополнила распущенными волнистыми волосами. Букет девушка выбрала минималистичный, из белых и розовых пионов.
Друзья пары поделились видео из церемонии, которое опубликовано на youtube-канале Glam Wish!
Жених предстал в сером костюме в клеточку, дополнив его классической белой футболкой и белыми кроссовками.
Даша взяла фамилию мужа Никиты Добрынина, однако известно, что Добрынин – это псевдоним телеведущего. Его настоящие имя и фамилия – Влад Вакулович.
Она стала моим сердцем, огромной его частью, теперь и официально моя.
Just married
Написал счастливый жених на своей странице в Instagram.
Никита Добрынин и Даша Квиткова/Фото: instagram
Пара решила по-скромному отпраздновать такое важное событие, так как пока все заведения еще внутри закрыты и работают только на летних террасах, они решили просто выпить кофе.
По словам пары, после торжества супруги поедут к родителям Даши, поскольку родители Никиты живут далеко, и будут лакомиться "киевским" тортом.
Никита Добрынин и Даша Квиткова/Фото: instagram
Напомним, ранее мы писали, что Никита Добрынин сделал предложение Даше на фантастическом острове Бали.
Читайте также, пара дала эксклюзивное интервью Анатолию Анатоличу в "Зе Интервьюер", где Даша с Никитой раскрыли самые сокровенные секреты.
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