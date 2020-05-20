20 мая состоялась самая ожидаемая свадьба. Главный холостяк страны - Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова поженились. Пара официально зарегистрировала брак в киевском ЗАГСе. Гости церемонии делились потрясающими фотографиями cо свадьбы пары в Instagram.

На церемонию молодоженов пришли только самые близкие родственники и друзья. 21-летняя невеста очаровала нежным образом, который она выбрала для самого важного дня - мини-платье белого цвета от бренда Tina Valerdi и босоножки. Образ невеста дополнила распущенными волнистыми волосами. Букет девушка выбрала минималистичный, из белых и розовых пионов.

Друзья пары поделились видео из церемонии, которое опубликовано на youtube-канале Glam Wish!

Жених предстал в сером костюме в клеточку, дополнив его классической белой футболкой и белыми кроссовками.

Даша взяла фамилию мужа Никиты Добрынина, однако известно, что Добрынин – это псевдоним телеведущего. Его настоящие имя и фамилия – Влад Вакулович.

Она стала моим сердцем, огромной его частью, теперь и официально моя. Just married

Написал счастливый жених на своей странице в Instagram.

Никита Добрынин и Даша Квиткова/Фото: instagram

Пара решила по-скромному отпраздновать такое важное событие, так как пока все заведения еще внутри закрыты и работают только на летних террасах, они решили просто выпить кофе.

По словам пары, после торжества супруги поедут к родителям Даши, поскольку родители Никиты живут далеко, и будут лакомиться "киевским" тортом.

Никита Добрынин и Даша Квиткова/Фото: instagram

Напомним, ранее мы писали, что Никита Добрынин сделал предложение Даше на фантастическом острове Бали.

Читайте также, пара дала эксклюзивное интервью Анатолию Анатоличу в "Зе Интервьюер", где Даша с Никитой раскрыли самые сокровенные секреты.