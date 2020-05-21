Урядова ревізія найбільш ураженого коронавірусом регіону. Буковини. Загальна кількість інфікованих там наближається до 3 тисяч. Багато хворих серед медиків. Тож сьогодні туди поїхали три міністри з інспекцією.

Більше і про перевірку, і про загальну ситуацію в Чернівецькій області - Ольга Паламарюк.

2842. Саме стільки інфікованих COVID-19 на Буковині. Лише за останню добу коронавірус лабораторно підтвердили у сорока шістьох пацієнтів. Наймолодшому - 8 років. Серед хворих - чимало медиків. Є і поліцейські.

Наталія Каспрук, завідувачка відділення ДУ "Територіальне медичне об'єднання МВС по Чернівецькій області":

За процес карантину було госпіталізовано 47 пацієнтів з пневмоніями. Зараз в стаціонарі знаходиться 12 пацієнтів. 8 з них мають пневмонії з підтвердженим СOVID-19 і 4 з підозрою на СOVID-19. У нас 1 на сьогоднішній день є поліцейський, діючий працівник.

Як лікують пацієнтів сьогодні приїхали проінспектувати міністри охорони здоров'я та внутрішніх справ. Арсен Аваков навідався у госпіталь МВС, саме тут зараз перебувають пацієнти із СOVID-19.

- Скільки у вас за останній місяць прийшло пацієнтів? - В день, в середньому, до 20 чоловік. - То навантаження є?- Звичайно.

Медики кажуть: від початку епідемії в медзакладі не звільнився жоден співробітник. За таке відповідальне ставлення чільник МВС нагородив медсестер і лікарів. Також до Чернівців привезли службу аеромобільної авіації: спеціальні бокси для транспортування хворих, ізоляційні камери і - найголовніше - реанімаційний вертоліт.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

С сегодняшнего дня будет базироваться в Черновцах специальный реанимационный вертолет МИ-8 служби надзвичайних ситуацій - МЧС, который здесь будет находиться несколько дней для ситуаций, в которых будет необходимость эвакуировать людей из отдаленных мест в области непосредственно в Черновцы. Либо же, в случаях ургентных особых ситуаций, как скажет Минздрав, он может доставлять специальных больных непосредственно в киевские лечебные учреждения. Если, предположим, будут здесь переполнения или что-либо еще.

За один рейс цей гелікоптер зможе перевезти чотирьох хворих на відстань до тисячі двохсот кілометрів. На борту є все необхідне устаткування, навіть апарат ШВЛ. Базуватиметься служба на території місцевого аеропорту.

Євгенія Менжуліна, начальниця відділення медичного центру ДСНС України:

Стан пацієнта визначається на місці або лікарями, які оглянули його до того, або нами - коли ми вже приїхали на певний виклик, де немає лікарської допомоги. Де люди бачать, що дуже погано хворій людині. Ми всі дипломовані лікарі.

Очільник міністерства охорони здоров'я Максим Степанов тим часом з'ясовував чи вистачає лікарям препаратів та засобів індивідуального захисту. А ще чи отримали вони обіцяні грошові виплати.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Можу сказати, що була така відверта розмова. Я дуже радий, що вони вже почали отримувати, отримали всі кошти за березень. Почали отримувати кошти за квітень ми догнали всі ці нєурядіци, які у нас стали. Вони забезпечені засобами індивідуального захисту.

Допомагати медикам у боротьбі із коронавірусом урядовці пообіцяли і надалі. Зокрема, у МОЗ вкотре заявили про намір підвищити зарплати лікарям, в середньому, на 50% - вже цьогоріч. А от послаблення карантину в області чекати зарано. Знімати обмеження будуть, коли суттєво зменшиться кількість захворівших.