Збільшити фінансову допомогу родинам. Національна платформа "Жінки за Мир" та рада матерів України доєднались до ініціатив міжнародної організації "ЮНІСЕФ". У парламенті відбулося позачергове онлайн-засідання. Йшлося про законопроєкт, які дозволять надати родинам фінансову підтримку.

За словами організатора платформи Наталії Королевської, жінки з усієї країни підписали відповідне звернення до керівництва держави. Та внесли пропозицію провести в стінах Верховної Ради так званий "Дитячий тиждень".

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":