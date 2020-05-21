Національна платформа "Жінки за Мир" та рада матерів України закликають збільшити фінансову допомогу родинам в умовах карантину [ Редактировать ]
Збільшити фінансову допомогу родинам. Національна платформа "Жінки за Мир" та рада матерів України доєднались до ініціатив міжнародної організації "ЮНІСЕФ". У парламенті відбулося позачергове онлайн-засідання. Йшлося про законопроєкт, які дозволять надати родинам фінансову підтримку.
За словами організатора платформи Наталії Королевської, жінки з усієї країни підписали відповідне звернення до керівництва держави. Та внесли пропозицію провести в стінах Верховної Ради так званий "Дитячий тиждень".
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Нельзя прятать голову в песок и говорить, что для семей с детьми созданы все условия. Потому что по всем оценкам экспертов, после карантина, коронавируса, одни и первых, кто пострадал - семьи с детьми. По данным международной организации, более 1 млн. и 400 тыс. детей могут оказаться за чертой безности.
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