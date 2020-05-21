Розрахуватися за борги собакою. Мін'юст розпродає домашніх улюбленців, яких вилучають у господарів за борги. Нині на аукціон виставили пітбуля та вівчарку. А до цього продали ще дев'ятьох хвостатих.

Хто їх купує? І за скільки? І взагалі, чи законно це? На собачих торгах - побувала і наша Ксенія Барвіненко.

112 гривень за пітбультер'єра і 1300 за вівчарку. На інтернет-аукціоні СЕТАМ, який підпорядкований мін'юсту, з'явилися два незвичних лоти - дорослі собаки. Зоозахисники одразу забили на сполох.

Для многих домашние животне - это не просто вещь, это друг член семьи и почти ребенок.

Утім, виявилось, що в українському, традиційно недосконалому законодавстві, домашні улюбленці просто майно, і аж ніяк не розумна істота чи навіть друг.

Оксана Костюкевич, зоозахисниця:

Нельзя конфисковывать лучшего друга, собака, кот - это друг человека, сособенно собака, наверное нельзя, но по закону так прописано, что статус вещи, должник все изымается, продается, и возвращаются деньги государству.

Сплачувати борги собаками - тренд не новий. Ще взимку одіозний нардеп пропонував пенсіонерці розрахуватися домашнім улюбленцем за комуналку.

Якщо елітної породи, то може вона його продати і сплатити.

Тоді зчинився скандал, тож вибачатися довелося і самому депутату, і його фракції. Утім українці досі пам'ятають спроби конвертувати домашніх улюбленців у цінну валюту. Відтоді українське законодавство суттєво змінилось, за знущання над твариною загрожує чималий штраф, а за вбивство взагалі ув'язнення. Утім домашні улюбленці і досі вважаються неживим предметом, і це треба змінювати кажуть юристи.

Михайло Ілляшев, керуючий партнер "Ілляшев та партнери":

Якщо формально подивитися то згідно з законом собака є майном, яке може бути стягнуто, і в законі про виконавче провадження чітко зазначений перелік майна на яке стягнення не допускається, і напевне ця ситуація має стати поштовхом аби в закон були внесені зміни і це було і цей перелік був розширений на домашніх улюбленців, бо в кого цю собаку забирають, для нього е дуже цінний друг, а для кредитора ця собака майже нічого не коштує і це підтверджене тими оцінками які на СЕТАМі ми бачимо.

Проте історія з живими лотами виявилась ще драматичнішою. Собак вилучають у недобросовісних господарів, які з ними жорстоко поводились, били або натравлювали на інших тварин та людей. І для цих тварин - новий господар насправді є спасінням.

Олександр Мамро, виконуючий обов"язки гендиректора ДП "Сетам":

Собаки, всі які реалізовувались на підприємстві СЕТАМ, вони реалізовувались за тією процедурою, за якою і ці дві собаки - одна породи пітбультер'єр, інша вівчарка реалізуються вони за рішенням суду про конфіскацію собак, накладення штрафу на власників за порушення правил утримання собак, як такі що призвели до шкоди здоров'ю людей.

Утім попит на аукціонних собак мізерний. Ще ніхто не побажав стати їх новим власником. Якщо нові господарі не з'являться, забрати чотирилапих збирається сам міністр юстиції. Обіцяє влаштувати собак на перевиховання та навчання, аби вони забули про байдужість попередніх власників, і знайшли справжню сім'ю.