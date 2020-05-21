В Україні День вишиванки. Утім, колорит для неї - не головне. Велике значення має орнамент і, можливо, ще більше - людина, яка його створювала. На Прикарпатті досі кажуть - таку справу не можна доручати аби-кому. А візерунок має підходити конкретній людині.

Як підібрати малюнок правильно і водночас залишатися в тренді, з'ясовувала Жанна Дутчак.

Як художник формує свою картину, так колись в минулому формували вишиванки.

Краса і різноманітність української вишиванки вражає: барвиста і однотонна, повсякденна і святкова, а ще унікальна в кожному регіоні.

На Прикарпатті і нині є села, де ледь не в кожній хаті вишивальниця. Уляна Яцишин народилася на Коломийщині в одній із таких сімей. Любов до вишивання їй прищепила бабуся. З голкою та полотном жінка не розлучається з п'яти років. Каже: в її доробку вже більше трьох сотень робіт. І в кожній залишила частинку душі.

Здається що це якась твоя дитина, яку ти виростив. Якщо одна вишиванка створюється від 2 до 8 місяців, ти вже десь живеш із цією вишиванкою. Ця містить в собі досить потужну символіку. Називається вона дороги. Тобто тут закодований життєвий шлях, щасливий, квітковий, тут можна подивитися гарні квіткові візерунки, поєднані із геометрією.

Рослинні орнаменти, геометричні візерунки, численні відтінки і різні техніки - роботи жінки не схожі одна на одну. Є серед них і знаменита космацька вишивка, і покутська, й унікальна борщівська. Та до всіх вона додає щось своє. Каже: завжди довго думає, перш ніж підібрати візерунок та кольорову гамму тій чи іншій людині. Оскільки вишиванка це не данина моді, а насамперед оберіг.

Уляна Яцишин, вишивальниця:

Дуже важливим хто вишиває цю вишиванку, хто її створює, хто її шиє. Адже вишиванка це енергетична річ яка несе в собі певну інформацію. І все залежить від того хто тримав в руках це полотно, з якими намірами, з якими бажаннями він створював цю річ. І багато людей відчувають ця річ мені до душі, вона якась легка.

Тому на Прикарпатті й досі зберігають традиції, коли вишивальниці - жінки з хорошою репутацією, доброзичливі, заміжні, мають дітей, і, звісно, грошовиті. І в жодному разі не вдовиці. Раніше вишивка була ще і своєрідною візитівкою людини, завдяки якій можна було дізнатися про її сімейний стан чи соціальний статус.

Та нині українська вишиванка вже вийшла за межі суто народного вбрання.

Марія Чуднова, дизайнерка:

Ми робимо вишиванку яку можна носити в будь-який день, на роботу. Орнаменти ми їх збільшуємо, переробляємо техніку, вишиваємо в три де ефекті, ми переносимо на сучасні крої, сучасні фасони, сучасні моделі одягу.

Вишиті шорти чи штани, або осучаснена запаска .. до яких підійдуть як туфлі так і кеди. Дизайнерка Марія Чуднова не боїться експериментувати. І хоч це машинна, а не ручна вишивка, та від цього речі не менш привабливі.

Марія Чуднова, дизайнерка:

Коли мама бабуся вишиває вручну це одне, але зараз інший час, інша мода, інші візерунки.

Обмежуватися однією вишиванкою дизайнери не радять. Кажуть - цього сезону будуть модними широкі пишні рукави з величезним вишитим принтом, волани, та класичний комір. Щодо кольорів - варто обирати рожевий, сірий, чорний, а також - оливкові та м'ятні відтінки.