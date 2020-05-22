Українська сторона не братиме участі у конференції Радбезу ООН щодо Криму, яку організовує Росія. Офіційний Київ називає це зібрання фарсом, адже Росія буде намагатись повідати нібито правду про стан справ в анексованому Криму. Хоча, насправді, кажуть в МЗС, все відбувається навпаки: окупанти й надалі блокують доступ міжнародних моніторингових місій, у тому числі управління Верховного комісара ООН з прав людини".

Кримську конференцію РФ анонсувала ще кілька днів тому. Планували залучити до так званого "діалогу" жителів півострова.