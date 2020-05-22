Україна не братиме участі у конференції Радбезу ООН, організованою Росією [ Редактировать ]
Українська сторона не братиме участі у конференції Радбезу ООН щодо Криму, яку організовує Росія. Офіційний Київ називає це зібрання фарсом, адже Росія буде намагатись повідати нібито правду про стан справ в анексованому Криму. Хоча, насправді, кажуть в МЗС, все відбувається навпаки: окупанти й надалі блокують доступ міжнародних моніторингових місій, у тому числі управління Верховного комісара ООН з прав людини".
Кримську конференцію РФ анонсувала ще кілька днів тому. Планували залучити до так званого "діалогу" жителів півострова.
по теме
Радбез ООН розглядає російську агресію проти України
Учасники засідання обговорять триваючу російську агресію в Україні, в якій вбачають спроби РФ переглянути результати Другої Світової війни
Украина подает на Россию в суд за инцидент в Керченском проливе
В рамках судебного процесса в отношении трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей Украина потребует от России компенсации в размере "нескольких миллионов долларов".
"Мы разработали стратегию деоккупации Крыма" - Кулеба
Министр добавил, что стратегия после изучения будет доработана
У Зеленского прокомментировали скандальное интервью Поклонской
Интервью бывшего "прокурора Крыма" Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону раскритиковали представитель президента Украины в Автомномной Республике Крым и глава Меджлиса крымскотатарского народа.
США виходять з угоди "Відкрите небо"
Документ підписали у 1992 році, після "холодної" війни, щоб не допустити нових перегонів озброєнь і конфліктів