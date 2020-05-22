Буковиною шириться COVID-19 [ Редактировать ]
Буковина залишається регіоном, де COVID-19 не відступає. Напередодні там виявили коронавірус у 63 людей, повідомили в обладміністрації. І зазначили, що багато пацієнтів у важкому стані, тож послаблювати карантин з сьогоднішнього дня там не будуть.
Напередодні регіон екстрено відвідав міністр охорони здоров'я. Загалом, за останню добу захворіли майже 460 людей. На початку тижня ця кількість була ледь не удвічі меншою.
Складною залишається ситуація на Волині та Рівненщині. Суттєво не знизився приріст кількості хворих і в Києві. За час епідемії від коронавірусної інфекції в Україні померли 579 хворих, з них 28 - медпрацівники.
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