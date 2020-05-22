Австрія почала готуватися до туристичного сезону [ Редактировать ]
Австрія активно готується до туристичного сезону. З 29 травня готелі країни зможуть відкрити свої двері для клієнтів, утім, з низкою обмежень. Зокрема, на території установ для всіх діятиме масковий режим, а також правила соціального дистанціювання.
В країні до початку липня планують масово тестувати на коронавірус працівників сфери готельно-ресторанного бізнесу. Щотижня - близько 65 тисяч людей.
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