Австрія активно готується до туристичного сезону. З 29 травня готелі країни зможуть відкрити свої двері для клієнтів, утім, з низкою обмежень. Зокрема, на території установ для всіх діятиме масковий режим, а також правила соціального дистанціювання.

В країні до початку липня планують масово тестувати на коронавірус працівників сфери готельно-ресторанного бізнесу. Щотижня - близько 65 тисяч людей.