Манекени замість відвідувачів з'явилися в кафе та ресторанах Вільнюса, - це ідея власника одного зі закладів у старому місті. Так він вирішив заохочувати гостей сидіти подалі один від одного. І при цьому здається, що в приміщенні не так порожньо.

Нині ініціативу підхопили ще кілька десятків закладів. До того ж манекени вбирають у дизайнерський одяг - щоб підтримати модні магазини.

Одета Плак'єн, відвідувачка закладу