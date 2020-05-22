У ресторанах Вільнюса замість відвідувачів встановили манекени [ Редактировать ]
Манекени замість відвідувачів з'явилися в кафе та ресторанах Вільнюса, - це ідея власника одного зі закладів у старому місті. Так він вирішив заохочувати гостей сидіти подалі один від одного. І при цьому здається, що в приміщенні не так порожньо.
Нині ініціативу підхопили ще кілька десятків закладів. До того ж манекени вбирають у дизайнерський одяг - щоб підтримати модні магазини.
Одета Плак'єн, відвідувачка закладу
Мені дуже сподобалася ця ідея. Відразу зрозуміло, де можна сидіти, а де ні. До того ж такі красиві дівчата покращують настрій - хочеться усміхатися!
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