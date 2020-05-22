В Одесі ліквідували забруднення після витоку дизпалива з танкера Delfi [ Редактировать ]
Забруднення узбережжя поблизу Одеси після витоку палива з танкера Delfi вже ліквідували. Напередодні під час регулярного огляду акваторії екологи виявили сліди нафтопродуктів неподалік судна. Воду оперативно обробили абсорбувальними засобами.
Нагадаємо, корабель сів на мілину під час шторму торік наприкінці листопада. Залізяччя вже перетворилося на неформальну туристичну принаду, а питання про демонтаж танкера і досі не вирішили.
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