За останню добу COVID-19 діагностували у 442 людей - це на 34 менше, ніж днем раніше. Буковина - один з регіонів, де коронавірус не відступає. Напередодні там виявили 63 нових випадки. Багато пацієнтів у тяжкому стані. Тож пом'якшувати карантин відсьогодні - в області не будуть.

Не готові також перейти до другого етапу зняття обмежень Київщина, Рівненщина, Волинь, Закарпаття, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Хмельницька і Полтавська області.