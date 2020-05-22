COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
За останню добу COVID-19 діагностували у 442 людей - це на 34 менше, ніж днем раніше. Буковина - один з регіонів, де коронавірус не відступає. Напередодні там виявили 63 нових випадки. Багато пацієнтів у тяжкому стані. Тож пом'якшувати карантин відсьогодні - в області не будуть.
Не готові також перейти до другого етапу зняття обмежень Київщина, Рівненщина, Волинь, Закарпаття, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Хмельницька і Полтавська області.
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