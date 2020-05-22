Министерство образования и науки создает видимость деятельности по адаптации учебного процесса в карантин. Такое мнение высказали представители высших учебных заведений, комментируя видеоконсультацию замминистра Егора Стадного по проведению экзаменов и зачетов в условиях пандемии COVID-19. "Я ее даже не видел, посмотрел сейчас, когда вы обратили внимание. Мы это все и так делали. Государственную аттестацию уже провели в магистратуре. Скоро начнется сессия. Работы и тесты принимаем в Moodle уже лет пять. Но до карантина эта была дополнительная опция. Лекции читаем в Teams. То есть у нас проблем с дистанционным обучением не было", - сказал профессор одного из ведущих вузов Киева.

Представитель другого лидирующего технического университета отметила медлительность профильного министерства в разработке рекомендаций. "Карантин ввели 12 марта, рекомендации разослали 14 мая. В условиях молчания министерства мы сами находили варианты дистанционного обучения. Думаю, что так поступило большинство учебных заведений. Эти рекомендации - просто создание видимости работы", - считает он. То же касается, по мнению преподавателя, и готовящихся изменений в постановление правительства номер 211 от 11 марта, касающихся возобновления посещения учебных заведений студентами. "Пока их примут, карантин уже закончится", - не исключил собеседник агентства. По его словам, такая же ситуация и с "поиском решений по общежитиям", которое, по данным замминистра, продолжается.

Егор Стадный не отрицал, что рекомендации МОН актуальны не для всех вузов. "Понимаю, что для части (учебных) заведений сессия, например, уже началась и мы, возможно, немного опоздали, но напоминаю, что тут роль министерства скорее рекомендовать, а не заниматься непосредственно организацией проведения зачетов, экзаменов или защиты", - сказал он.

Ранее СМИ писали, что Егор Стадный реализует планы бывшего министра образования Сергея Квита по дорогостоящей аккредитации образовательных программ в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО). Вузы не могут выдавать дипломы государственного образца, если их образовательные программы не аккредитованы в НАОКВО, которое возглавляет Квит. Кроме того, Стадный, Квит и народный депутат Инна Совсун создали грантовый центр CEDOS, который занимается поиском "плагиата" в научных работах украинских политиков.