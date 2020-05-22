Столичну підземку за планом мають запустити вже наступного з понеділка, 25 травня. Однак, у МОЗі заявили, що Київ теж поки не готовий до другого етапу послаблення карантину. Показник захворюваності значно перевищує норму. Чи запрацює таки київський метрополітен - дивіться у сюжеті.

Через епідемію коронавірусу київський метрополітен уперше за всю історію зупинив роботу. Однак лише для пасажирів. Замість перевезень у підземці проводили ремонтні роботи. Тож до запуску тут готові.

Валентин Осипов, директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА:

Ми проводили технічну інвентаризацію, ремонти як рухомого складу так і рейкового обладнання в самому метрополітені.

Усюди розмітки та попередження. Відтепер, головне в столичній підземці - відстань. Півтора метра між пасажирами навіть у годину-пік. Спосіб оплати проїзду теж має бути безконтактним - лише електронний квиток. А от куплені заздалегідь жетони слід використати протягом місяця з моменту відкриття метро. Пасажирів просять бути відповідальними.

Віктор Брагінський, начальник метрополітену:

Ми максимально, де було можливо, розмістили інформацію з проханням пасажирів дотримуватися дистанції, обов'язково в масках, рекомендаційний характер має носіння перчаток. Ми запускаємося в максимальному графіку руху. Тобто, ми розуміємо, що не буде півтора мільйона за добу, як ми раніше перевозили, буде набагато менше.

Потік пасажирів планують контролювати вже на вході до станції метро. Без правоохоронців, кажуть у метрополітені, не обійтися.

Віктор Брагінський, начальник метрополітену:

Ми сумісно з поліцією на вхідних дверях, якщо ми будемо бачити, що іде дуже велика кількість пасажирів - ми будемо вимушені прикривати двері на вхід, залишати одну-дві двері для того, щоб не робити скупчення людей в касовому залі.

Хоч підземка й готова до повноцінного запуску без остаточного рішення спецкомісії КМДА роботу метро не відновлять. Адже через намагання розвантажити місто від кілометрових заторів можна звести нанівець кількамісячну боротьбу з епідемією коронавірусу.