В п'ятницю, 22 травня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом на телеканалі "Інтер", політичний експерт і депутат попереднього скликання Верховної Ради Ігор Попов та представник монобільшості Олександр Качура розповіли про здобутки Зеленського за рік президентства.

Пане Ігорю, як ви оцінюєте перший рік президента Зеленського? Та, на вашу думку, чи вдасться очільникові держави зберегти симпатію більшості виборців у другий рік своєї каденції?

Ну з успіхів я згадав би лише обмін наших громадян. А так це рік втрачених ілюзій, у кого вони були, тому що суспільство було впевнено, що нова влада вирішить ті старі проблеми, які є в країні. Тому наступний рік для президента також буде викликом. Якщо він підтвердить, що він розглядає варіант балотуватись на другий термін, то його політичні опоненти вже будуть атакувати його персонально, сприймаючи його як кандидата та конкурента.

Якщо говорити про обіцянки кандидата Зеленського, які й досі не виконані, то найчастіше згадують три: "посадки навесні", слова Порошенку "я ваш вирок" та про закінчення епохи бідності. Давайте про це поговоримо, пане Олександре.

Насправді хочу сказати, що зараз в Адміністрації президента немає такої практики. Вже закінчилась епоха, коли викликали представників правооохоронних органів і зобов'язували їх погоджувати будь-які процесуальні дії, коли з суддями погоджували, які вироки виносити. Найголовніше досягнення Зеленського - він залишився людиною і дав можливість усім правоохоронним органам розслідувати всі справи.

Пане Олександе, чому закінчується вже ця весна, а "посадок" і досі нема? Хто винен? Президент? Генеральні прокурори Рябошапка і Венедіктова? ДБР? НАБУ? У кому проблема?

Всі можливості нами, як парламентом і президентом України надані. Ми прийняли необхідні закони для того, щоб вони були вповноважені прослуховувати, затримувати, питягувати до відповідальності.

Були кадрові у нас помилки. У тому числі і помилка із Генпрокурором. Її ми виправили. Якість політики - це тоді, коли президент визнає свої помилки.

Певно, найскладніше питання - про бідність. Як ви оцінюєте зроблене за рік - для боротьби з бідністю? Та скільки взагалі часу треба Україні, щоб наздогнати хоча б європейських середнячків?

Ми зараз обговорювали це питання якраз на засіданні. Напрацювали законопроект разом із Третяковою та іншими народними депутатами, який передбачає збільшення прожиткового мінімуму до 40% від середньої заробітньої плати.

Ми собі поставили таку мету амбітну мету це зробити.