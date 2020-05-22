Цього тижня глава держави прозвітував про перший рік своєї каденції. Пояснивши, чим президент Зеленський відрізняється від кандидата Зеленського. Варто зазначити, що його виборці за цей рік особливої різниці не помітили - згідно з останніми опитуваннями. Зеленський міг би виграти вибори знову.

Але от чи вдасться очільникові держави й надалі зберігати підтримку більшості? Про це поговоримо трохи згодом. А зараз - нагадаємо головні тези відповідей президента журналістам.

Обіцянки, прогнози, мрії та реальність. Рівно рік як Володимир Зеленський ішов Маріїнським парком - на свою інавгурацію. Зараз він тут, щоб відповідати за перший рік свого президенства.

Зупинити війну на Сході. Головний пункт передвиборчої кампанії Зе-команди - 2019. 2020 - бойові дії тривають. Та за цей час гарант провів зустріч у нормандському форматі, переговорив із Путіним у Парижі і навіть кілька разів - телефоном. Зеленському вдалося розвести війська на кількох ділянках і здійснити три обміни полоненими. Зараз у мирному процесі відчутного прогресу немає:

Володимир Зеленський, президент України:

Ми повинні з ними говорити, повинні домовлятись. Я ще раз говорю, мінський формат пріоритет, але ніхто не відміняє будь який інший формат. Я готовий до будь-якого формату, який може приблизити к кінцю війни і повернути назад наші території і людей.

Хто вбив Катерину Гандзюк, Павла Шеремета і вчиняв розстріли на Майдані? У країні досі залишається багато нерозкритих резонансних справ. Утім зрушення є, каже Зеленський. Виконавці вбивства Гандзюк у в'язниці, на черзі - замовники. А от у справі Шеремета не все так просто.

Володимир Зеленський, президент України:

Якщо доведе слідство, а потім суд, що ті люди які, не треба звинувачувати, вони ймовірні вбивці. Якщо вони вбивці. вони сядуть у тюрму. Якщо ні, то будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду і звинуватили невинних людей.

Під кримінальними провадженнями ходить і Петро Порошенко. Ексгарант уже фігурує у майже 20.

Та чи буде вирок? Президент запевняє - це компетенція суду.

Володимир Зеленський, президент України:

Що стосується вироку пана Порошенко, я впевнений в цьому. І впевнений, все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал. Вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків.

Ще одне гостре питання: кадрові призначення. От що рік тому казав, тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський:

Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума або армійського друга? Чому так відбувається вже 28 років? Ми разом з тобою написали програму "Україна мрії". Зараз - наступний крок.

Їм на зміну прийшли нові люди. У країні кадровий голод. Так Зеленський прокоментував уже свої призначення.

Володимир Зеленський, президент України:

Жодного кума або військового друга я не призначив. Пан Єрмак не має досвіду як кінопродюсер, да пробачить мене пан Єрмак. Пан Єрмак завжди був досвідченим юристом. Він має ту освіту, яка потрібна голові Офісу. Пан Єрмак не є моїм кумом. Пан Єрмак є моєю довіреною особою, я йому довіряю.

"Іду лише на п'ять років". Так запевняв Зеленський-кандидат. Зеленський-президент уже готовий Подумати про другий термін.

Володимир Зеленський, президент України:

Я іду на один термін, як я казав. Я бачу. Робота складна. ніхто спасибі не скаже. Але якщо буде велика підтримка народу України. Я зможу про це думати. Буду думати, у мене є чим думати.

Серед здобутків свого першого року Володимир Зеленський називає: зниження комунальних тарифів, ухвалення низки важливих законів і, звісно, звільнення полонених.

Загалом пресконференція президента тривала три години. І запам'яталася ще й різким випадом - у бік мера Черкас.

Володимир Зеленський, президент України:

Я навіть не просто не можу говорити про мера Черкас, я навіть не знаю, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали - це народ, це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете. Я думаю, він себе поводив некоректно.

Відповідь мера не забарилася. Анатолій Бондаренко запевнив: усі кримінальні справи є винятково політичними. Чи буде розвиток цього конфлікту? Ймовірно, так. Бо поточний рік - рік місцевих виборів. А це випробування для всіх. Зокрема, і для президента.